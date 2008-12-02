Андриано Челентано спел о Чернобыле

Как сообщают Подробности, 28 ноября, на прилавках появился новый альбом знаменитого итальянского певца Адриано Челентано, в котором есть песня о Чернобыле. Как сообщает газета "La Stampa", новый альбом певца - двойной. На одном диске собраны 14 песен, известных многим поколениям слушателей и поклонников музыканта. На втором записаны песни протеста - Адриано Челенатно является известным борцом за чистоту окружающей среды. Одна из "протестных" композиций представляет собой длинную и суровую сюиту под названием "Видя во сне Чернобыль" ("Sognando Cernobyl"). "Если говорить конкретно об этой песне, "Видя во сне Чернобыль", то поводом для ее написания стало откровенно безответственное решение правительства о строительстве новых атомных электростанций ", - рассказал Адриано Челенатно.