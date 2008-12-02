Ранеток разделили!

Солистку группы «Ранетки» и по совместительству актрису сериала с одноименным названием на канале СТС, вышвырнули из коллектива по желанию продюсера. Как выяснил Life, Лера долгое время встречалась с продюсером группы, а после расставания и подумать не могла, что окажется буквально на улице. По словам ее подруг, одно расставание с любимым для нее стало шоком, а когда из-за этого ее еще и «поперли» из группы, девушка едва не сломилась. Единственное, что спасло певицу и актрису от опрометчивых поступков, так это работа в сериале. - Я словно снова вернулась к жизни, - с радостью в голосе призналась LIFE.RU Лера.