Oasis считают себя такими же популярными, как Rolling Stones

Британские рокеры Oasis считают, что по уровню популярности и "узнаваемости" они уже давно переплюнули Rolling Stones. "Нам уже не нужно любым способом завоевывать публику", - уверен Ноэль Галлахер. – "Вы либо принимаете Oasis, либо нет. Людям не надо объяснять, кто такие Oasis – нас знают в любой стране мира. Мы в той же чемпионской лиге, что и Rolling Stones". "Все знают, кто такие "Роллинги", какую музыку они играют и как выглядят", - продолжает музыкант. – "С Oasis та же история. Вы можете не любить нас, но не знать не имеете права". Напомним, что в настоящее время Oasis готовятся к проведению масштабного гастрольного турне по Европе, намеченного на весенние и летние месяцы 2009 года.