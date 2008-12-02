Яна Рудковская после низких оценок покинула шоу «Звездный лед»

Яна Рудковская покинула проект «Звездный лед», получив за свое катание самые низкие баллы в истории шоу. Но то, как красиво это сделала боевая блондинка, не под силу повторить, кажется, никому. С высокой температурой, из последних сил Яна откатала свою программу на льду с Русланом Гончаровым - мурашки по коже зрителей, смятения в головах членов жюри... Для Рудковской день съемок передачи «Звездный лед» не задался с самого утра. Проснувшись, Яна почувствовала, что заболела: у нее поднялась температура, появился кашель. Через пару часов домой к продюсеру подъехал личный врач, который посоветовал ей не выступать, сообщает Life. - Яна чувствовала себя настолько плохо, что ей пришлось ставить капельницу, - признается лечащий врач звезды. После процедуры Рудковская решила, что достаточно окрепла для того, чтобы выйти на лед. Правда, на тренировку бизнесвумен все же не успела, поэтому вечером пара вышла на лед без репетиции. По сценарию пара должна была кататься первой, но Яна категорически отказалась. - Я никогда не вступала и не буду выступать первой, - настаивала дива. Само же выступление, ставшее, по признанию профессионалов, историческим, началось, увы, с досадной накладки. В качестве реквизита на лед вынесли столик и шампанское. К удивлению пары, напиток в бокалах оказался настоящим - и после первых же глотков шипучее вино ударило фигуристам в голову. Видимо, от неожиданности - или от нервов (что на катке, где бешенный ритм, нормально), ребята сразу же наделали ошибок и настолько неуверенно держались на льду, что получили один из самых низких баллов за историю шоу.