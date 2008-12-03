Пореченков заменит Михалкова

Известный актер и телеведущий Михаил Пореченков заявил, что будет баллотироваться на пост председателя Союза кинематографистов России. Пока Пореченков занимает должность замглавы союза и фактически исполняет обязанности председателя: Никита Сергеевич Михалков сейчас отдает все силы съемкам фильма «Утомленные солнцем - 2», сообщает Life. К слову, Никита Сергеевич находится на посту главы СК уже около 7 лет. Этот период не обошелся без скандалов. Например, история того, как Михалков стал главой Союза в третий раз в 2004 году. Тогда члены Московского союза кинематографистов посчитали этот факт незаконным и готовы были оспаривать его в суде. Возмущение вызвало то, что господин Михалков возглавил СК, недобрав при голосовании десять необходимых процентов. Кроме невнимания к вопросам искусства, Михалкова обвиняли также в нежелании должным образом решить такой значимый вопрос, как судьба здания Дома кино и принадлежащего союзу подмосковного пансионата. Тогда Юлий Гусман в экспрессивной речи раскрыл глаза присутствующим на истинные, по его мнению, умыслы претендента: остаться у руля, чтобы иметь возможность распоряжаться имуществом Союза кинематографистов. В этом году нового главу должны избрать 18 - 19 декабря. Тогда же избранник и объявит свою программу. Некоторое представление о ней можно составить уже сейчас. Так же, как и Никита Сергеевич, Пореченков в своих публичных речах часто говорит о православии и государственности. Кроме того, будущий глава Союза кинематографистов России высказывается в поддержку детского кино: - Надо возрождать наше детское кино, не только же "Гарри Поттеров" смотреть. А вот вопрос по поводу Дома кино Пореченков предлагает решить весьма интересным образом: сейчас, мол, Дом кино - немодное место. А надо, чтобы стало модным. Поэтому стоит здание снести и построить на его месте новое. В одном из интервью кинорежиссер Юлий Гусман, основатель кинопремии "Ника", заявил, что Михаил Пореченков сможет стать достойной сменой Никите Михалкову на посту председателя Союза кинематографистов. Михаил Пореченков - "хороший актер и достойный человек". - У меня с ним было несколько встреч, которые оставили самое приятное впечатление, - сказал Гусман. Сам Михаил Пореченков комментирует свое возможное назначение на пост главы Союза кинематографистов России так: - Все решать народу. А вообще, я считаю, что будет правильнее, если на посту останется Никита Сергеевич, потому что он имеет и вес в обществе, и уважение, и серьезный авторитет.