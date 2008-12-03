Собчак променяла Канделаки на Седокову!

Одна из самых признанных музыкальных премий России «Золотой граммофон» подытожила творческие достижения звёзд, отличив самых достойных и успешных в году 2008. Ведущей премии стала вездесущая и пока незаменимая скандальная шоу-вумен Ксения Собчак, которая вовсю пыталась глумиться над победителями конкурса, в особенности досталось Григорию Лепсу и Стасу Пьехе за композицию «Она не твоя», которые получили граммофончик за лучшую песню года. Анна Седокова была приглашена на церемонию в качестве почетной гостьи, которая вручает победителю заслуженную «золотую» статуэтку. Специально для этого мероприятия одна из самых известных дизайнеров Украины Лилия Литковская пошила для Анны длинное красивое платье. Но так как оно оказалось очень вечерним, Седокова решила облачиться в более подходящий для премии наряд – черно-белое короткое платье. Популярная украинская певица и телеведущая не могла прийти на церемонию с пустыми руками, поэтому вместе с дизайнером Лилией Литковской создала обруч, с прикрепленными на него фотографиями всех участниц группы «ВИА-Гра». Выйдя на сцену, чтобы объявить победителей в номинации «Песня года», Седокова предложила счастливчикам выбрать себе фотографию любимой девушки из сексуального коллектива. Стас Пьеха указал на Меседу, а Лепс выбрал портрет самой Анны. После этого певица направилась к ведущей Ксении Собчак со словами: «Ксения, я знаю, что вы любите девушек, выберите и вы!» Ксения Собчак решила долго не размышлять и выбрала не фотографию, а саму Анну Седокову, поцеловав ее в ногу, за что и получила от украинской певицы… весь обруч со всеми девушками группы «ВИА-Гра».