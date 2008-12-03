Милена испугалась нудистов

Певица на днях приехала на гастроли в Египет. Первый день ее визита в эту замечательную страну выдался полностью свободным от концертов, и организаторы пригласили Милену и ее музыкантов на небольшую морскую прогулку вдоль побережья. Ребята охотно согласились, но не предполагали чем это может закончится. А закончилось это тем, что яхта организаторов сделала остановку одном из самых известных в определенных кругах побережье, которое считается самым большим в мире нудистским пляжем. Увидев множество голых тел звезды московской богемы просто оторопели. И сами, естественно, раздеваться наотрез отказались. «Вовсе мы не испугались», - говорит Милена - «Я, например не раздевалась из тех соображений, что мои вещи украдут поклонники, такой случай в моей практике уже был».