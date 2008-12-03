Солисту группы «Couple» кризис не страшен

Пока весь цивилизованный мир страдает от кризиса, пока крупные корпорации подсчитывают убытки, а биржевые брокеры рвут в отчаянии волосы, солист группы «Couple» Дмитрий Васильев не собирается унывать, а даже наоборот, решил вложиться в новые для себя проекты. По непроверенным слухам Дмитрий планирует к лету открыть ночной клуб, самый оригинальный, по лучшим западным стандартам. Город пока не уточняется, но есть предположение, что это будет столица. Как говорит сам Васильев, - «По моему личному опыту и опыту российских клубных промоутеров, в эпоху финансовых кризисов, народ начинает клубиться и тусоваться еще круче, чем в спокойное время, многие не рискуют проверить это, но я не из тех, кто боится трудностей, к тому же, кто не рискует, тот не пьет шампанского». А пока Дмитрий пробует себя в новом качестве, у группы «Couple» выходит макси-сингл известного хита «Оранжевое солнце». На пластинке лучшие отечественные диджеи, корифеи танцевальной музыки представят свои собственные версии знаменитой песни группы «Couple».