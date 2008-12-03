Ахра выходит на мировой рынок

Певец Ахра уже давно вынашивает идею записи своего нового альбома, который станет бомбой, от которого, он уверен, все женское население России и не только, сойдет с ума. Один из самых необычных и оригинальных поп-исполнителей, обещает, что альбом будет пооистине концептуальным, и будет представлять из себя собрание как старых, уже зарекомендовавших себя хитов, так и новых песен. Как стало известно, Ахре поступило предложение от одной из самых влиятельных мировых рекорд-компаний, которая готова выпускать его альбом на западе. Как говорит певец, такое предложение бывает только раз в жизни. Как знать? Быть может совсем скоро мы увидим песню «Карие глаза» на первых строчках мировых чартов. По крайней мере, у Ахры для этого есть все: голос, целеустремленность и неимоверный творческий потенциал.