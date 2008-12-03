Ученик Тани Пискаревой стал победителем «Фабрики»!

Вот и закончился грандиозный проект «Фабрика зірок-2». Три месяца, на протяжении которых фабриканты жили в Звездном доме, пролетели незаметно. За это время они успели породниться и раскрыть в себе целый букет талантов. Когда дошло до финала, то прогнозировать, кто станет победителем, было уже сложно, так как победы были достойны все без исключения. Влад Дарвин, Регина, Борис Апрель, Алиса Тарабарова, Владимир Дантес и Вадим Олейник на последнем финальном концерте проявили все свое вокальное и артистическое мастерство, но телезрителям предстояло выбрать лишь одного. Или двух… Так, большую долю голосов (42%) отхватил новосформировавшийся дуэт, в состав которого вошли любимцы всех девушек – Владимир Дантес и Вадим Олейник. Именно дуэт, название которого до сих пор остается под вопросом, и стал победителем. Из рук главы правления Нового канала Ирины Лысенко ребята получили чемодан, внутри которого пряталось полмиллиона гривен. Эти деньги победители собираются вложить в собственное творчество, поэтому пожелали, чтобы их будущим распорядилась музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская. Татьяна Пискарева, преподававшая вокал многим фабрикантам, к сожалению, не смогла приехать на финальный гала-концерт, так как неожиданно слегла с высокой температурой. Поэтому известной артистке пришлось переживать за участников «Фабрики» дома, у телевизора. «За время проекта ребята стали для меня родными! Я счастлива, что победу одержали наши ученики. У моего подопечного Вовы Дантеса с Вадимом Олейником сформировался отличный дуэт. Все фабриканты без исключения – сформировавшиеся личности с собственным мировоззрением и талантом, поэтому каждый из них достоин звездной карьеры! Поэтому я желаю им добиться блистательных высот и как можно больше хороших песен в собственном репертуаре!» - пожелала Татьяна Пискарева.