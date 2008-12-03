Сын Валентины Матвиенко женился во второй раз

В минувшие выходные сын питерского губернатора Валентины Матвиенко - гендиректор ЗАО "ВТБ-Девелопмент" Сергей Матвиенко- сочетался браком второй раз, передает сайт Фонтанка.Ру. Избранницей Сергея Матвиенко стала Юлия Зайцева. О супруге сына губернатора СМИ известно немногое: Юлия некоторое время назад завершила карьеру модели, родом из простой семьи, в настоящий момент учится на филологическом факультете и готовиться защищать диссертацию по экономике. Впервые в объективы камер Сергей Матвиенко и Юлия Зайцева попали в мае на вечеринке в Юсуповском дворце Петербурга, проведенной в честь их дней рождения, на которой собралось около 200 гостей. Свадьбу молодожены отметили в Петербурге в узком кругу в Шереметьевском дворце. В числе приглашенных были самые близкие друзья пары и родственники. Среди гостей на банкете в честь молодоженов были замечены певица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным. "Мы присутствовали на этой свадьбе как гости и близкие друзья Сергея, а не как приглашенные артисты, - сказал Пригожин корреспонденту "КП". - Очень радостно было наблюдать за счастливыми глазами молодоженов и их родителей! И это так здорово, когда люди любят друг друга". После бракосочетания супруги уехали в недельное свадебное путешествие в Италию. Первый брак 35-летнего Сергея Матвиенко продлился недолго. Чуть более года его супругой была выпускница "Фабрики Звезд" Зара. Противоречия внутри семьи привели к тому, что супруги решили официально развестись. "Не сошлись характерами", - сказали о разводе бывшие супруги. Этим летом Зара вышла замуж за московского чиновника высокого ранга. Теперь в новый брак вступил и Матвиенко.