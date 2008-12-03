Игорь Крутой устроил для жены праздник

По случаю дня рождения супруги композитора Ольги в отель Ritz-Carlton съехалось невероятное количество гостей. Среди многочисленных деятелей шоу-бизнеса встречались представители бизнес и политической элиты – чета Юмашевых, Полина Дерипаска, Аркадий Новиков, Алексей Кудрин с супругой. В общем, в глазах рябило от роскоши и обилия знаменитостей. Почетные гости в шутку назвали день рождения Ольги Крутой «антикризисным». Игорь Яковлевич в ответ заметил: «Как бы не было тяжело, друзья, всегда надо находить время для радости и праздников. Мы с Олей вместе уже 13 лет, и я счастлив, что такая женщина рядом со мной. Так что давайте ее достойно поздравим!» Многие звезды ради этого события даже отменили заранее запланированные дела. А известный дизайнер Доминико Вакка специально прилетел в Москву, чтобы лично поздравить очаровательную Ольгу. Кстати, приглашенные не переставали гадать, чьей руке принадлежит бесподобное платье, надетое в тот вечер на имениннице, - то ли Юдашкина, то ли Вакка, то ли какого другого европейского маэстро. Развлекало публику удачно подобранное трио – Николай Басков, Лера Кудрявцева и Павел Воля. Настоятельно приглашая гостей в банкетный зал, Воля поразил всех тем, что продублировал приглашение на пяти языках, в том числе на японском. «Да он полиглот!» - усмехнулась Кристина Орбакайте, пригубив бокал с шампанским. Как отметили наблюдательные люди, ничто не мешало в этот вечер соседствовать за одним столом Филиппу Киркорову и Алле Пугачевой с Максимом Галкиным. Несмотря на слухи о том, что Алла Борисовна намеренно избегает встреч с бывшим супругом, иногда все-таки исключения делаются. Все трое, не сговариваясь, оделись в черное, что очень позабавило присутствующих журналистов. Ольга Крутая не уставала принимать поздравления и подарки. «Я с детства люблю дни рождения – подарки по этому случаю, цветы торт. Благодаря мужу, я снова почувствовала себя маленькой девочкой!» - призналась нам Ольга. Примкнувший к диалогу Басков не преминул заметить: «Да, только у нее теперь подарки другие – брюлики, машины, меха!» Усмехнувшись, Ольга шутливо шлепнула тенора по мягкому месту.