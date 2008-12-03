СРОЧНО! Скончалась жена Константина Хабенского

У известного российского актёра Константина Хабенского умерла жена. Анастасии Хабенской был всего тридцать четыре года. Трагедия случилась в Лос-Анджелесе. В 2006 году она родила сына Ваню, теперь же маленький ребёнок останется полностью на попечительстве у отца. О болезни Насти писала вся жёлтая пресса, но лечащий врач уверяет, что никто и никогда не узнает истинной причины смерти. Сначала женщине успешно удалили опухоль из левого полушария мозга, потом была лучевая терапия, после которых улучшений в состоянии здоровья не наблюдалось. Потом была ДСТ-терапия, трепанация черепа и бесконечные перелёты Хабенского из Москвы в Лос-Анджелес. За два года актёр перелетел океан немыслимое количество раз. Болезнь его жены начала развиваться сразу после родов малыша. Настя и Константин долго не могли понять, что стало причиной недомогания. Но после родов состояние супруги Хабенского резко ухудшилось. За весь период лечения Настя очень намучалась, как и её верный супруг. На днях состоялся спектакль при участии Михаила Пореченкова, друга семьи Хабенских, который посвятил представление памяти покойной Насти.