Мэрайе Кэри подарили дом

Рождество еще не наступило, но супруг Мэрайи Кэри Ник Кэннон решил порадовать обожаемую жену заранее, купив ей шале в городке Аспен - знаменитом горнолыжном курорте в штате Колорадо. По-моему, идеальное место для встречи самого главного праздника в году! Вот что рассказал британской Daily Mirror неназванный источник: "Ник, определенно, все еще находится в фазе медового месяца (они с Мэрайей поженились в апреле - Ирхен). Он шокировал всех приятелей тем, что был сам не свой от желания приподнести Мэрайе это прекрасное убежище. Ему не хочется, чтобы она заморачивалась с арендой. Он знает, что Аспен - одно из самых любимых ею мест во всем мире, так что это его ранний рождественский подарок". В какую сумму Нику обошелся этот домик с пятью спальнями, не сообщается. Но, говорят, Кэннон одной недвижимостью не ограничился: он также приобрел для Мэрайи несколько бриллиантовых колец - по числу комнат в шале. Надо полагать, в этих комнатах он их и спрячет, а задачей Кэри будет найти их. Очень романтично!