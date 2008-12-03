Сергей Зверев купил елочку со стразами

Известный стилист Сергей Зверев в преддверии Нового Года заказал дизайнерскую елку стоимостью 150 тысяч рублей. По словам Зверева, привычные елки его давно перестали впечатлять, пишет портал Newsmusic.ru. Праздничную елку для Зверева сделают золотого цвета и украсят стразами. "Вы же понимаете, я натура творческая, поэтому мне хочется чего-то неординарного, не как у всех. У меня будет не зеленая елка, а золотая, будет блестеть и переливаться", - заявил дизайнер в разговоре с представителем СМИ. Заказ должен быть полностью закончен в течении недели. Подобный каприз обойдется экстравагантному имиджмейкеру в сумму - 150 000 рублей.