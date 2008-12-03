У Зверева серьезные проблемы с лицом

На прошедшей в столице юбилейной X торжественной церемонии вручения премии российской музыкальной индустрии "Рекордъ-2008" Сергей Зверев сделал сенсационное признание. Раньше все разговоры о его постоянно меняющейся, причем радикально, внешности приравнивались к досужим сплетням. Никто ведь официальных подтверждений не получал. Все сомнения развеял сам эпатажный стилист. Сергей вышел на сцену вручать премию одному из победителей - крупной звукозаписывающей компании - и с ходу начал искрометно шутить. Зал сопровождал его монолог оглушительным смехом. В какой-то момент Зверев решил остановиться, объяснив: "Подумают еще, что я под допингом или нюхнул". Но все же продолжил. "Человек должен быть или умный, или красивый. Я свой выбор сделал", - заявил стилист и принял соблазнительную позу, вызвав новую волну хохота в зале и аплодисменты. "Вам смешно, да?! – с легкой завистью в голосе воскликнул Сергей. – А у меня просто мышцы на лице не работают!" Лишенный возможности смеяться от души и демонстрировать миру мимические морщинки, Зверев по обыкновению картинно надул губки, вручил премию, не забыв произнести свое коронное "Звезда в шоке!", пообещал много своих новых хитов зрителям, собравшимся продюсерам и элите отечественного музыкального прома и гордо удалился со сцены. Другой забавный момент церемонии связан с лидером популярной когда-то группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым. Несмотря на то, что в зале было много таких признанных грандов, как Юрий Антонов, Григорий Лепс, лидер "Самоцветов" Юрий Маликов, премию "Артист десятилетия" присудили именно Жукову. Сергей с недоумением в глазах и румянцем на щеках поднялся на сцену, взял награду и не смог удержаться от эмоционального комментария. "Это неожиданно! Сегодня позвоню маме и скажу, что на глазах у Юрия Антонова меня назвали "Артистом десятилетия"… Это ужасно!" - заявил Жуков и в смешанных чувствах покинул сцену. Чуть позже он рассказал Дням.Ру, что никуда не пропадал со сцены и по-прежнему дает по 10-15 концертов в месяц. А еще Сергей решил заняться продюсированием. Он готовит новый музыкальный прорыв – танцевальную группу "Опиум Project". А от гастролей и выступлений некогда популярные "Руки вверх" очень устали: "Мы уже старички совсем, нам бы массаж и все такое", - с улыбкой произнес Жуков, который выглядит лет на 25, не больше.