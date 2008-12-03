Рублевка перекупила больного Элтона Джона

Легендарный музыкант сэр Элтон Джон отменил концерт в Хельсинки, сославшись на сильнейшее воспалительное заболевание бронхов. Однако в ближайшие дни на Рублевке певец выступит в новом концертном зале в Барвихе Luxury Village. Стоит отметить, что визит в самое дорогое место Подмосковья не отмечен в гастрольном графике Элтона Джона. Билеты на концерт Элтона Джона всегда стоили баснословных денег. Наряду с самыми дешевыми билетами по цене 25 000 рублей любители с комфортом послушать певца на Рублевке могли заплатить 600 000 или даже 1 000 000 рублей. Многие поклонники Элтона Джона, следуя гастрольному графику певца, заранее заказывали билеты на концерт в Хельсинки, поскольку Москва в нем не была указана. Каково же было их разочарование, когда запланированное выступление кумира было отменено. "Концерт Элтона отменили в Хельсинки, а ведь я специально прилетела сюда из Москвы, - печально сообщила корреспонденту Дней.Ру одна из поклонниц знаменитого музыканта Елена Гусева. – Сказали, что, мол, он заболел острым бронхитом. Но я в курсе о его неофициальном выступлении в Москве. Видимо, столько денег, как в России, он в Финляндии ни за что не заработает! Поэтому решил не распыляться понапрасну!" Как удалось выяснить Дням.Ру, заказчиком концерта Элтона Джона в Москве является владелец ювелирного дома Chopard. Какую сумму предложили музыканту, организаторы держат в секрете. Но уверяют, что Элтон Джон прекрасно себя чувствует и обязательно выступит. "О его болезни мы ничего не слышали, - улыбается Марина Шведова, занимающаяся организацией концерта. А то, что 7 декабря Элтон Джон будет выступать, это стопроцентно. Его даже можно будет сфотографировать на красной дорожке у входа в Барвиху Luxury Village".