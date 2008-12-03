Алсу отбелила зубы

Улыбка популярной певицы Алсу стала стопроцентно голливудской. На красной дорожке церемонии награждения RMA у Алсу, словно у родственницы Джорджа Клуни, было только видно сверкающую челюсть. Как стало известно LIFE.RU, молодая мама перед важной для нее церемонией сделала дорогостоящую процедуру по отбеливанию зубов в одной из частных профессиональных клиник Москвы. Пока ее малышка артистки Янина лежала дома с температурой Алсу то и дело, что заботилась о том, как ей выглядеть на ковровой дорожке. - Алсу приезжала неделю назад к нам в клинику, - признались Life сотрудники медучереждения. - Она часто заходит к нам - в последний раз заглядывала, чтобы отбелить на два тона зубы.