Глюкозу разыскивает американская полиция

Отдыхая перед новым годом в Майами, Глюкоза (Наталья Ионова) грубо нарушила местные законы, превысив допустимую скорость движения на автодороге на несколько десятков миль, сообщает Showbiz Media. Глюкоза путешествовала по стране на взятом в аренду автомобиле и, увлекшись, не заметила, как стрелка на спидометре вышла за допустимую отметку. В США данное нарушение считается очень серьезным. Такое поведение российской туристки на дороге не осталось без внимания полицейского патруля. Теперь Ионовой грозит суд и крупный штраф, после чего, возможно, ей придется пройти переподготовку и сдать экзамен. В случае, если певица не явится в суд, в дальнейшем ей могут отказать от въезда в США. Следует отметить, что многие российские водители сталкиваются с похожей проблемой, так как на американских автомобилях установлены спидометры, отражающие скорость в милях, о чем многие забывают.