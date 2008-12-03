Наташа Королева не беременна!

На днях в прессе появились сообщения о том, что якобы Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко ждут пополнения в семействе. Однако представители артистки эти данные опровергли, сообщает Showbiz Media. Причиной слухов стал наряд певицы, в котором она появилась на одном из светских мероприятий. По данным журналистов, Наташа появилась в свободной кофте, из-под которой проглядывал животик. Затем певицу видели в роддоме, где она якобы была на приеме у врача-гинеколога. Кто знает, возможно для Наташи и Сергея эти слухи станут стимулом завести второго ребенка...