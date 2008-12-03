Охраннику Витаса предложили взятку в $25 тысяч

Охраннику Витаса предложили взятку в размере $25 тысяч в обмен на личные фотографии певца. Это произошло после того, как продюсер Витаса Сергей Пудовкин отказал одному российскому изданию, зарегистрированному в Великобритании, в продаже семейных фото артиста, сообщает Showbiz Media. Тогда предложение о взятке поступило телохранителю. Добросовестный охранник записал разговор на мобильный телефон, что послужило поводом для того, чтобы направить исковое заявление в Британию. По предварительным данным, сумма компенсации должна составить 250 тысяч евро.