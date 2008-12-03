Анита Цой удовлетворила Universal Music морально и материально

1 декабря на лейбле Universal Music Russia состоялся релиз концертного DVD Аниты Цой «Шоу Аниты «На Восток», в основу которого легла запись одноименных феерических шоу, прошедших в ноябре прошлого года в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках при полном аншлаге. Программа состояла исключительно из хитов, включая песни «Небо», которая несколько недель была среди лидеров хит-парада «Русского Радио», а также «На Восток», «Lover», «Погода – Это Мы» и многих других. В шоу принимали участие многие друзья и коллеги певицы, в результате чего складывались неожиданные творческие дуэты с такими популярными деятелями, как Дмитрий Маликов, Валерий Меладзе, группа «Банд’Эрос», Артур Гулькаров, Костя Цзю. В качестве бонуса на диске представлен получасовой документальный фильм о создании грандиозного шоу, который дает возможность заглянуть за кулисы и узнать секреты подготовки уникальной программы, а также видеоклипы, включая ранее не издававшийся клип на песню «Небо». «Сотрудничество с Анитой Цой началось в 2005 году, когда компания выпустила предыдущий DVD «Анита», - рассказал президент Universal Music Russia Дмитрий Конов. - По прошествии времени стало понятно, что работа с певицей приносит как моральное, так и материальное удовлетворение. Когда Анита предложила нашей компании выпустить свой новый диск, мы нашли там большое количество интересных песен, которые раскрывали Аниту с совершенно неожиданной, яркой и, не побоюсь этого слова, даже рокерской стороны. Поэтому мы решили продолжить наше плодотворное сотрудничество». Анита Цой является первым российским поп-артистом, чьи театрализованные костюмированные гала-шоу европейского уровня выходят на ведущем мировом рекорд-лейбле.