Открылась личная тайна жены Табакова

Супруга Олега Табакова актриса Марина Зудина не так часто появляется на телеэкране. Однако сейчас у зрителей есть возможность понаблюдать за работой артистки в фильме "Наследство". Как признается сама Зудина, для нее роль в картине стала возможной только благодаря режиссеру, сумевшему раскрыть ее личные тайны. "Мне не понравился синопсис, который мне прислали. И я пришла на встречу с режиссером Тимуром Эсадзе, чтобы отказаться, - говорит актриса в интервью газете "Труд". - Но Тимур признался, что специально писал эту героиню для меня, учитывая мою индивидуальность, и никого больше в этой роли не видит. Еще сказал, что ему нужны мои глаза..." "Героиня, которую мне предлагал сыграть Тимур, женщина сильная и жесткая, - продолжает актриса. - Таких я еще не играла. Получилось, что Тимур смог разглядеть во мне черты характера, о которых знали только самые близкие люди. И, заканчивая съемки, я поняла, насколько комфортно мне в этом образе. Интуиция Тимура как режиссера меня поразила". Партнерами Зудиной по съемочной площадке стали Александр Домогаров, Александр Балуев, Елена Дробышева. Все эти артисты считаются непростыми, но Зудина сумела найти с коллегами общий язык. "Первые два дня было сложно сниматься: мы начали с общих сцен, где все актеры присутствовали в кадре. Многие из нас в первый раз столкнулись друг с другом, - вспоминаетт Марина. - Я впервые снималась вместе с Домогаровым и Балуевым. Они сильные личности, можно сказать, независимые, с которыми интересно работать. Взаимоотношения братьев и сестры, которых мы играем, весьма сложные. Я впервые играла братско-сестринские отношения. Конфликт в раскрытии характеров героев всегда интереснее". Остается надеяться, что этот сериал станет далеко не последним в телевизионной карьере Зудиной. Но с другой стороны, в условиях непростой финансовой ситуации Марина Зудина не так зависит от съемок. "На неделю из-за финансового кризиса приостановился проект, в котором я снимаюсь для одного из центральных каналов, многие проекты вообще закрываются. Я нечасто снимаюсь в сериалах, поэтому пострадала от кризиса чуть меньше, чем другие актеры, - поделилась актриса. - А ведь многие артисты живут на деньги, заработанные на съемках в сериалах. Будем надеяться, что кризис надолго не затянется. Пусть будет меньше проектов, но они будут качественнее. Да и в театр зрители не перестали ходить, слава богу".