Провальное выступление Бритни Спирс

Так ожидаемое поклонниками выступление Бритни Спирс на шоу X Factor - британском аналоге "Фабрики звезд" - закончилось для певицы провалом. Девушка не пела вживую и, как уверяют зрители, даже под фонограмму сработала плохо. Очень задел британцев и другой факт. Спирс, в чьей гримерке находился телевизор, даже не посмотрела ни одного номера с участниками "Фабрики". Кстати, ребята по правилам конкурса пели вживую в отличие от сконцентрировавшейся на танцевальном номере Бритни. Когда у Спирс спросили, как ей понравились пять показанных номеров, она ответила: "Да, замечательно, спасибо. Потрясающе, я встретила столько разных людей, это прекрасное место". Далее беседа продолжалась примерно в том же ключе. Несмотря на все попытки разговорить певицу, разговор не клеился. А вскоре Бритни Спирс вообще поднялась со своего места и удалилась. Стоит заметить, что этого выступления Спирс люди действительно очень ждали. У телевизоров собралось 12,8 миллионов зрителей. Такой аудитории у британской "Фабрики звезд" не было еще никогда, отмечает Daily Mail. Очевидно, людям хотелось посмотреть на триумфальное возвращение Бритни на сцену. Ведь после провального появления на прошлогодней церемонии награждения премией MTV Video Awards Бритни прошла большой путь и, как многим показалось, восстановила свой потенциал. Однако, несмотря на явные успехи, Спирс стоило бы повременить с большими публичными выступлениями. Пока ей не удается ни установить контакт с публикой, ни хорошо выглядеть на сцене. Кстати, представители певицы уверяют: она и пять лет назад, и сейчас поет под фонограмму, чтобы не нарушить слаженности танцевального номера. Вероятно, раньше ей удавалось делать это лучше. А вообще у Бритни Спирс сейчас больше поводов для радости, чем для грусти. 2 декабря артистка отмечает свой 27-й день рождения и выход нового альбома Circus.