Свадебный переполох певицы Валерии

Певицу Валерию можно услышать не только на самых крупных площадках страны. На днях артистка была замечена на свадьбе в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Певица услаждала слух гостей и молодоженов песнями из своего англоязычного репертуара. Впрочем, это совсем не значит, что в момент кризиса Валерия начала петь на свадьбах. Просто жених - сын губернатора Северной столицы Сергей Матвиенко - давно приятельствует с супругом Валерии Иосифом Пригожиным. "Это не был концерт, - уточнил Иосиф Пригожин. - Просто Валерия подарила молодоженам несколько песен". Как известно, ранее Сергей Матвиенко был женат на певице Заре. Вскоре парочка рассталась по обоюдному согласию. Зара отправилась на "Фабрику звезд", обрела некоторую известность и вскоре - нового мужа. Недавно она отпраздновала бракосочетание с московским чиновником Сергеем Ивановым. Сергей Матвиенко тоже не остался без пары. Его пленила очаровательная петербурженка по имени Юлия. Свадьбу сыграли в узком кругу друзей и родственников, пишет "Московский комсомолец". "Не было никаких пышных торжеств, - поведал Иосиф Пригожин. - Все было скромно, по-домашнему. Собралось человек пятьдесят самых близких людей. И мне очень приятно, что нас с Валерией пригласили на этот праздник". "Мы присутствовали на этой свадьбе как гости и близкие друзья Сергея, а не как приглашенные артисты, - еще раз уточнил Иосиф. - Очень радостно было наблюдать за счастливыми глазами молодоженов и их родителей! И это так здорово, когда люди любят друг друга". Сразу после торжества Юлия и Сергей отправились в свадебное путешествие в Италию, пишет "Комсомольская правда". Правда, романтическая поездка продлится всего неделю. У молодоженов есть дела на родине.