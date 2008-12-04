Наташа Королева ждет ребенка?

Певица Наташа Королева в скором времени может еще раз стать мамой. По крайней мере, такие подозрения появились у некоторых коллег артистки. На съемках новогодних проектов Королева, как обычно, задействована по полной программе. Помимо роли невесты героя Николая Баскова в сказочно-музыкальном фильме о Золотой Рыбке, Королевой придется примерить на себя и другие образы. Для одной из программ Наталья и ее супруг обрядились в белые одежды. Подозрения вызвал крой платья Королевой: наряд с завышенной талией часто предпочитают дамы в положении. Кроме того, как пишет "Московский комсомолец", у певицы явно округлился животик. Масла в костер разгорающихся слухов подлили и сведения о недавнем визите Королевой в один из столичных роддомов. В медучреждение Наташа прибыла сама за рулем шикарной иномарки. В клинике Королева отправилась на прием к своему врачу-гинекологу и в общей сложности пробыла в роддоме несколько часов. Говорят, клинику певица покидала в отличном настроении и с широкой улыбкой на лице. Кстати, именно в этом роддоме появился на свет первенец артистки Архип. Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко пока воспитывают только одного ребенка. Сын у пары появился еще до того, как певица и известный под именем Тарзан стриптизер вступили в законный брак. Семейная жизнь, вопреки мрачным прогнозам, удалась. Так что новое прибавление могло бы стать закономерным. Тем более Наталья и Сергей не раз говорили о своем желании иметь больше детей.