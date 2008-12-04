Над «Домом-2» поставят эксперимент

Во вторник, 2 декабря, общественный совет по нравственности на телевидении обсудит одну из самых рейтинговых и вызывающих большое количество споров в российском обществе телепередач – "Дом-2". Эта программа не первый год вызывает восторги и порицания у телезрителей, а отношение к ней далеко не однозначно. Одна часть россиян с удовольствием наблюдает за скандальной жизнью героев программы, а другая считает все происходящее в "Доме-2" безнравственным либо просто глупым. На новость об обсуждении телепередачи советом уже отреагировали блогеры. "Наконец-то взялись за этот публичный дом. Да-да, именно публичный. Ведь то, что там творится, выставляется на потеху всей честной публике", - пишет один из блогеров. "А чего его судить? И так всем ясно, что отвратительнее и безнравственнее передачи на телевидении еще не было. Ну разве что "За стеклом", - написано в дневнике у другого пользователя. Между тем именно оценка нравственности проекта "Дом-2" вынесена на экспериментальное заседание общественного совета по нравственности на телевидении. Надо сказать, что на совете предполагалось обсудить одну из двенадцати передач, среди которых были "Максимум", "Аншлаг", "Малахов+", "Звезда в шоке", "Битва экстрасенсов", "СССР", "Снимите это немедленно" и прочее. Однако выбор пал на "Дом-2". Отметим, что законопроект о создании Общественного совета Российской Федерации на телевидении подготовлен по инициативе председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Планируется, что совет будет выносить суждения и давать нравственную оценку тем телепрограммам и фильмам, на которые будут поступать жалобы от телезрителей. В совет предполагается пригласить пользующихся авторитетом и уважением деятелей культуры, науки и искусства. Добавим, что в Советe Федерации заседает и мать одной из ведущих проекта "Дом-2" - скандально известной Ксении Собчак - Людмила Нарусова. Другая соведущая проекта Ксения Бородина ответила на обвинения в адрес "Дома-2" риторически: "Если у программы есть рейтинги, если, грубо говоря, пипл хавает, если программа востребованна. Почему мы должны куда-то уходить?" При этом Ксения подчеркивает, что "Дом-2" существенно отличается от проекта "За стеклом". "Мы не ставим эксперименты над людьми, у нас не лаборатория, где мы берем хомячков и экспериментируем, что с ними случится. Конечно, бытует такое мнение, но мы просто показываем реальную жизнь среди подростков", - заявила Бородина в одном из интервью интернет-телеканалу Russia.Ru.