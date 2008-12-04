Маддона заметает следы Гая Ричи

Бракоразводный процесс Мадонны и Гая Ричи до сих пор у всех на слуху. И тем не менее, неугомонная Мэд продолжает подливать масло в огонь. На днях она заявила, что собирается избавиться от всех подарков, которые дарил ей бывший возлюбленный, а также заменить сообщение на автоответчике в их лондонском доме, сообщает Showbiz Media. Как сообщает британская пресса, Мадонна уже выбросила все совместные фотографии с Гаем, оставив только одну, где пара изображена с детьми. И тем не менее, несмотря на столь явную позицию со стороны Мадонны, Гай все же предложил певице вместе отпраздновать грядущее рождество. Последуeт ли за этим актом доброй воли какое-то перемирие – покажет время.