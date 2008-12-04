Кристина Агилера не выходит из дома без фотографии сына

Очередная безумная голливудская мамаша – Кристина Агилера, - на днях раскрыла свой маленький секрет. Двадцатисемилетняя певица никогда не выходит из дома без медальона с фотографией своего маленького сына Максa, сообщает Showbiz Media. Медальон – подарок мужа Агилеры, продюсера Джордана Брэтмана. На нем выгравировано имя их сына, малыша Макса, родившегося в январе. Кроме того, медальон украшен изображениями крохотного меча и капельки крови, сделанными из бриллиантов. Это любимая символика Кристины. А капелька крови символизирует еще и то, что Макс навсегда пронзил ее сердце. Этот подарок Брэтман преподнес любимой супруге на день матери. Теперь без любимого медальона Кристина из дома не выходит. Единственный раз, когда, по признанию певицы, она позволила себе не надеть медальон - были роды Макса.