Певица DIAR переквалифицировалась в ведущую

Уже с воскресенья – 7 декабря – певицу DIAR можно будет увидеть по ТВ не только в качестве исполнительницы, но и в качестве телеведущей. Первый интерактивный телеканал OTV предложил DIAR вести программу собственного производства - Sunday’s News. Процесс подбора ведущей программы велся с октября. Претендентами были и представители шоу-бизнеса, и известные ведущие. Просмотрев видеоклипы, и лично побеседовав с певицей, представители канала единогласно проголосовали за ее кандидатуру. Узнав о подобном решении, DIAR сразу принялась за дело. Интенсивный курс риторики, уроки актерского мастерства у лучших педагогов страны сразу были вписаны в загруженный график певицы, которой предстоит попробовать себя в новой роли - телеведущей программы с многомиллионной аудиторией!