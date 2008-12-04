Пара Нормальных выступят в новогоднем Вечернем квартале

11 декабря состоятся съемки новогоднего выпуска программы от резидентов развлекательной «Студии Квартал 95». Жители «Вечернего Квартала» во главе с Владимиром Зеленским намерены лично поздравить украинцев с наступающим Новым годом, и в этом им помогут звездные гости российской и украинской эстрады: Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Потап и Настя Каменских, «Uma2rman» и группа «Пара нормальных». Во время концерта-съемки Иван Дорн и Аня Добрыднева исполнят свой нашумевший хит «Happy End», который и принес им мега-популярность. Ребята со сцены поздравят своих поклонников с Новым годом и надеются, что их выступление станет для всех приятным праздничным подарком. А трансляцию новогодней программы можно будет увидеть на телеканале Интер в канун Новогодних праздников.