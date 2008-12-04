«Топ Модель 2008» стала представительница Росcии

Ксения Сухинова, год назад завоевавшая титул "Мисс Россия-2007", выиграла конкурс "Топ Модель 2008" в Йоханнесбурге, ЮАР. Заняв первое место, Ксения официально заявила: "Пока это самое большое мое достижение на этом конкурсе. Я страстно желала получить титул "Топ модель 2008" на конкурсе "Мисс Мира 2008". Теперь мои мечты сбылись! Впереди самая трудная задача – получить корону "Мисс Мира" и я к этому стремлюсь". Конкурс "Топ Модель" является промежуточным этапом конкурса "Мисс Мира", финал которого пройдет 13 декабря 2008 года в Йоханнесбурге, ЮАР. В первом отборочном туре Мисс Мира «Топ Модель 2008» судьи оставили 32 полуфиналистки, затем определились топ 10 финалисток, в числе которых представительницы России, Анголы, Чехии, Хорватии, Куракао, Индии, Мексики, Южной Африки, Испании и Венесуэлы. В тройку победителей "Топ Модель 2008" вошли представители России, Индии и Анголы.