Александр Панайотов выступит на «Евровидении-2009»

Певец Александр Панайотов вновь собирается пробовать свои силы на Евровидении. Узнав, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 января 2009 года, певец тут же принялся за работу. По словам Панайотова, за одну ночь он написал сразу две песни - одну лирическую, другую танцевальную. История с лирической песней очень символична и интимна. «Мне приснился сон, в котором кто-то очень отчетливо пел песню, эту мелодию я смог воспроизвести, когда проснулся, - рассказывает певец.- Обычно я очень быстро забываю содержание своих снов. А в ту ночь мне удалось все вспомнить и написать песню, которая на мой взгляд, является очень красивой и чувственной. Тема ее, конечно же, о любви. Ведь я неисправимый романтик». Название песни пока держится в секрете. Но самые близкие друзья Александра и коллеги-музыканты, которым Саша продемонстрировал свое новое творение, уверены, что песня никого не оставит равнодушной. Особенно женский пол, воображение которого Александр не перестает будоражить и удивлять. Казалось бы, чем больше преград возникает на пути у творческого человека, тем сложнее становится ему творить, тем меньше желания выступать и дарить свою энергию публике и тем меньше хочется любить. Возможно, так происходит у многих, но не у Александра Панайотова! Неприятности его лишь закаляют и придают мудрости, ведь «дорогу осилит идущий»! Конкурс Евровидение стал самым серьезным камнем преткновения в карьере Панайотова, ведь он уже четвертый год занимает второе место в российском отборе на Евровидение, проигрывая из года в год буквально считанные баллы своим звездным коллегам. ТорРор желает удачи Александру Панайотову в покорении «Евровидения-2009». Упорный труд и настойчивость обязательно приведут к долгожданной победе!