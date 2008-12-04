Карл Лагерфельд посвятил новую коллекцию Москве

3 декабря в Париже прошел показ специальной коллекции Chanel "Métiers d'Art", посвященной Москве. По приглашению Карла Лагерфельда на показе присутствовали Принцесса Каролина Монакская, Изабель Юппер, Марианна Фейтфул, Диана Крюгер, Анна Муглалис, Клеманс Поэзи, Эмманюэль Сенье, Амира Казар, Виржини Ледуайен и другие звезды из мира моды, кино и музыки, сообщает Glomu.Ru. Традиция уникальной межсезонной коллекции Лагерфельда появилась в 2002 году. Париж, Токио, Нью-Йорк, Монако, Лондон - города, так или иначе связанные с историей CHANEL, были темами этой коллекции. В 2008 году Москва стала главным городом, вдохновившим Кутюрье. В качестве увертюры к коллекции был показан фильм, снятый Карлом Лагерфельдом в стилистике немого кино, о романе Коко Шанель и Великого князя Дмитрия, двоюродного брата Николая II. В этой коллекции Карл Лагерфельд особое внимание уделяет аксессуарам - гигантские кресты, усыпанные цветными камнями, украшают шапки и декольте, а ремни с драгоценными пряжками присутствуют почти в каждом наряде. Прически и макияж моделей, большинство из которых - русские, навеяны представлениями о славянской красоте.