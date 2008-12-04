Пугачева снова вычеркнула МакSим

Певице с мужским именем MakSим снова не повезло: Алла Пугачева, которая организует «Песню года», вновь, как и в прошлом году, вычеркнула артистку из списка участников. Артистка, которая, на удивление злопыхателей, собирает стадионы, как и в прошлом году, не сможет выступить на престижном концерте, проходящем под патронажем Пугачевой. Никто до сих пор не может объяснить, почему Пугачева невзлюбила молодую артистку, но факт остается фактом. По словам близких друзей МакSим, Алла Борисовна считает ее не совсем профессиональной певицей. Более того, при вынесении вердикта примадонна в защиту своего решения обмолвилась, что, мол, Марину Амбросимову не выпускают в эфир и крупных федеральных каналов, пишет «Life». – Мы не комментируем подобные вещи, – призналась пресс-атташе МакSим Юля Дубова. – В подобных вещах у нас в компании компетентны другие люди, а не я и не наша артистка.