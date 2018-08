Take That побили рекорд Coldplay

Новый альбом поп-группы Take That "The Circus" установил рекорд продаж в Великобритании, разойдясь в первый же день тиражом в 133 тысячи копий, сообщает Gigwise. Таким образом, диск перекрыл достижение самого успешного британского альбома года – "Viva La Vida Or Death And All His Friends" Coldplay. Выйдя 12 июня, этот диск за первый день был продан тиражом в 125 тысяч экземляров. Согласно прогнозам, "The Circus" с легкостью займет первое место британского хит-парада по итогам недели, заканчивающейся 7 декабря. В чарте с ним конкурируют новый альбом Бритни Спирс, также называющийся "Circus", действующий лидер - "Day & Age" The Killers и диск "Chinese Democracy" Guns N'Roses. По предварительным подсчетам, The Killers опустятся на второе место, Бритни Спирс займет третье, а Guns N'Roses опустятся со второго на пятое, сообщает Lenta. Для Take That "Circus" - уже второй альбом с момента возрождения группы в 2005 году. В нынешнем составе отсутствует только Робби Уильямс, однако участники коллектива утверждают, что в будущем обязательно с ним воссоединятся.