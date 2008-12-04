Певица Анита Цой отказалась от еды

На днях Анита Цой вернулась из Америки, где представила зрителям свое яркое концертное шоу "На восток", приуроченное к 10-летнему юбилею творческой деятельности певицы и выходу ее нового одноименного альбома. Артистка рассказала, что в Штатах терпела лишения. Ей пришлось полностью отказаться от местной жирной и вредной еды. Анита всегда питала большую страсть к фастфуду, но на этот раз смогла сдержаться и ее обед состоял только из заморского краба без гарнира. "К ответственному концерту нужно было убрать два-три килограмма, потому что на сцене надо парить! – объяснила Дням.Ру причину своей голодовки Анита. - Первые пару дней я еще пыталась привыкнуть к местной пище, на обед съедала краба. Но потом пришлось питаться в буквальном смысле только кофе! Мне кажется, американцы что-то такое подмешивают в пищу, потому что сколько бы ты ни съел, даже если это будут простые листья салата, все равно надуваешься на глазах, как шарик". Однако певица призналась, что близкие не раз видели ее за поеданием фастфуда McDonalds или растворимой лапши. "Особенно если это съемочная площадка клипа и нужно накормить всю творческую и съемочную группу. Я с удовольствием присоединяюсь к общему столу и заказываю себе чизбургер". Лучший отдых для Аниты – вкусно поесть. Любимые ее блюда – плов и корейские салатики. "Это то, к чему у меня душа лежит... А диеты – это моя жизнь, часть меня. Но нельзя отказывать себе ни в коем случае в маленьких радостях, главное, ко всему с мозгами подходить. Я и сальца с чесночком могу урвать!" - рассмеялась артистка. Цой – сторонница раздельного питания. "Мясо и рыбу ем только с овощами. Два-три раза в неделю хожу в спортзал. А еще устраиваю себе огуречную разгрузку... Это такой способ экспресс-похудения. Днем – один-два килограмма свежих огурцов, плюс два литра воды или зеленого чая. На ночь – стакан кефира. А утром вас ждет минус два-три килограмма и свеженький цвет лица", - поделилась рецептом стройности и привлекательности Анита.