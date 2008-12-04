Анастасия Заворотнюк ни в чем не виновата

Актриса Анастасия Заворотнюк этой осенью совершила самый громкий переход в истории российского телевидения. Всеросийская «прекрасная няня» покинула канал «Россия» и стала ведущей шоу Первого канала «Ледниковый период». Телеканал «Россия» счел такой поступок телеведущей нарушением условий контракта, который накануне внезапного ухода подписала Заворотнюк, и подал на актрису в суд. Требованием канала - возместить убытки. Общая сумма иска - 17 миллионов рублей. Вчера Симоновский суд Москвы вынес вердикт по этому делу. Как сообщает пресс-служба суда, гражданка Стрюкова (фамилия Анастасии по паспорту) ни в чем не виновата и платить не должна. Суд посчитал претензии канала необоснованными.