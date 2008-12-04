Скончалась легенда фолк-музыки Одетта

Популярная во всем мире исполнительница фолка Одетта скончалась от инфаркта в госпитале, где она проходила обследование почек. Ей было 77 лет. Голос Одетты называли одним из самых мощных в мире, а ее манера пения неоднократно заимствовалась молодым поколением музыкантов. В Америке Одетта является признанной легендой своего жанра. На счету певицы – около 30 успешных пластинок, и несколько номинаций на премию "Грэмми". Одетта была заявлена среди артистов, которые должны выступить на церемонии инаугурации президента США Барака Обамы в январе 2009 года, сообщают «Подробности».