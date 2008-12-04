Сегодня выходит новая книга Джоан Роулинг

На завтра запланирован выход в свет новой книги Джоан Роулинг - сборника коротких рассказов, который должен стать финалом эпопеи о юном волшебнике, пишет The Daily Telegraph. Предполагается, что "Сказки барда Бидля" станут международным бестселлером: по всему миру выйдет около 7,5 миллиона копий. Однако Роулинг, состояние которой оценивается в 560 миллионов фунтов, не увидит ни пенни из денег, полученных за новую книгу - все они пойдут на благотворительность в помощь нуждающимся детям в Восточной Европе. Ранее было выпущено только 7 экземпляров книги, все они написаны от руки и иллюстрированы самой Роулинг. Все копии переплетены в кожу и украшены серебром и полудрагоценными камнями. Шесть экземпляров Роулинг подарила близким людям. Седьмой экземпляр был выставлен на аукцион Sothbey's 13 декабря 2007. Средства от продажи были пожертвованы благотворительной организации The Children's Voice, которая помогает европейским детям. Ожидалось, что книга будет продана за 50 тысяч фунтов. В действительности она была продана за 1,95 миллиона фунтов. Покупателями стали лондонские арт-дилеры.