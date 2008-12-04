Хабенский любил только одну женщину

Страшное известие о смерти жены Константина Хабенского потрясло всю страну. Дело здесь даже не в исключительной популярности артиста. Просто пока жила Настя - у многих была надежда: даже самая страшная болезнь может отступить, если есть настоящая любовь и поддержка близких. Увы. Даже лучшие врачи не сумели спасти Анастасию Хабенскую. Константину сейчас придется очень нелегко. Больше года он жил надеждой, занимаясь сыном, работая за двоих и летая к жене, как только выдавалось свободное время. Константин Хабенский выглядит совершенным однолюбом. С молодой журналисткой по имени Анастасия актер познакомился в кафе у театра в 1998 году. Понравившуюся девушку он пригласил на спектакль "Калигула". Девушка не отнеслась к предложению серьезно, но в театр пошла. Талант Константина поразил его новую знакомую, и она в корне изменила о нем мнение. Вскоре пара начала жить вместе. Потом оба признавались, что это была любовь с первого взгляда. Через пару лет после знакомства пара заключила официальный брак. В загс жених и невеста пришли в кроссовках и джинсах, ведь любовь была важнее всех церемоний. Когда Константин переехал из Санкт-Петербурга в Москву, жена последовала за ним. Семейную идиллию нарушало только отсутствие у пары детей. Но через несколько лет супружеской жизни Настя поняла, что станет мамой. А 25 сентября 2007 года у Константина и его жены родился сын. Вскоре супруги обвенчались. К несчастью, оба эти события были омрачены болезнью Анастасии. Сразу после родов у нее обнаружили опухоль в головном мозге. Константину приходилось разрываться между работой, новорожденным сыном и больной женой, ведь лечение стоило огромных денег. Несмотря на усилия врачей, операции и лечение в России, а потом и за границей не помогли. Маленького сына Константину придется воспитывать в одиночку. Конечно, друзья и близкие вряд ли оставят маленького Ивана и его мужественного папу без поддержки. Хабенскому помогали и будут помогать родственники, коллеги, друг Михаил Пореченков и его супруга Ольга.