Джордж Клуни безума от светловолосых стриптизеров!

Этой проблемой всерьез озаботился приятель Джорджа Клуни (George Clooney) – Брэд Питт (Brad Pitt). Крепкая мужская дружба установилась между актерами уже давно. И это не смотря на тот факт, что Джордж, по слухам, имеет потаенную слабость к мальчикам стриптизерам, сообщает Showbiz Media. На недавнем телевизионном шоу Элен ДеДженерес (Ellen DeGeneres) Брэду был задан вопрос: «Как соблазнить Джорджа?». И актер ответил: «Возьмите с собой несколько стриптизеров. И он ваш. Главное - не меньше трех, и один из них обязательно должен быть блондин!». Ранее Элен неоднократно заявляла, что не раз приглашала Джорджа на свое популярное ТВ шоу, но он так и не пришел. Элен посылала ему подарки, устраивала украшение его дома к Хеллоуину, даже пыталась заманить его через Кейт Хадсон, мисс Америка и при помощи моделей Victoria's Secret! Ничего не помогает. Возможно предложение Брэда Питта не такое уж и безумное…