Борис Апрель даст первый клубный концерт!

Подопечным Натальи Могилевской и Нового канала некогда отдыхать Участники "Фабрики зiрок" Натальи Могилевской покинув стены Звездного дома начинают концертную деятельность. Дебютные выступления уже в статусе экс-фабрикантов состоялись у группы Real O, дуэта Владимира Дантеса и Вадима Олейника. Вместе с Натальей Могилевской выпускники "Фабрики" приняли участие в благотворительном концерте Фонда "АнтиСПИД" Елены Франчук. Все собранные средства будут направлены на помощь ВИЧ-инфицированным. И теперь концертную эстафету принял финалист телешоу Борис Апрель: 6 декабря он выступит в одном из ночных клубов столицы. Эпатажный «фабрикант» представит клубной публике все свои сольные номера, прозвучавшие в рамках "Фабрики зiрок", а на десерт представит свой песенный сюрприз.