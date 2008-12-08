Новый канал вручил Наталье Могилевской золотую брошь

Музыкальный продюсер «Фабрики зiрок 2» получила корпоративный «знак отличия» от Ирины Лысенко Глава правления Нового канала Ирина Лысенко вручила Наталье Могилевской золотую брошь в знак успешного завершения проекта «Фабрика зiрок 2». Данный презент предназначен только для старожил канала, проработавшим на нем 10 лет, т.е со дня основания. Однако для Натальи Могилевской было сделано исключение. Со словами «три месяца как 10 лет» Ирина Лысенко приколола к пиджаку певицы золотую брошь, а также вручила звезде именной диплом. В нем сказано, что Наталья Могилевская награждается «за астрономические открытия в украинском шоу-бизнесе, за острое зрение, абсолютный слух и тонкую, магическую, мощную, волшебную интуицию на таланты». Награждение проходило на концертной сцене сразу же после окончания прямого эфира финального шоу второй украинской «Фабрики зiрок». Завершив церемонию награждения, руководство Нового канала и «Стар Медиа» пригласило Наталью Могилевскую, «фабрикантов» и всю команду проекта в один из элитных ресторанов Киева, чтобы отпраздновать завершение «Фабрики».