14 декабря Наталья Могилевская даст дополнительный концерт!

14 декабря состоится концерт Натальи Могилевской с участием финалистов «Фабрики зірок-2». "Новый канал", постановщики концерта Алан Бадоев и Елена Коляденко, вся творческая команда успешного телепроекта обещают зрителям потрясающее шоу, а состав артистов обещает море положительных эмоций от модной музыки в исполнении молодых талантливых артистов – будущего украинского шоу-бизнеса, и, конечно же, хиты от Натальи Могилевской. При подготовке концерта выяснилось, что, несмотря на экономические трудности в стране и отмену многих концертов российских и зарубежных артистов повторилась ситуация с шоу «Этот танец» - все билеты на концерт оказались распроданы еще за месяц до его начала, а количество желающих попасть во дворец «Украина» не уменьшается. В связи с этим Наталья Могилевская решила дать еще один, дополнительный концерт, который состоится 14 декабря в 16.00. Ждем всех на грандиозном шоу Натальи Могилевской и Фабрики зірок-2!!!