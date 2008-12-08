Алан Бадоев и Дмитрий Хворостовский хранят тайну

Приезд в Украину легенды оперной сцены Дмитрия Хворостовского – очень важное событие для любителей настоящего академического искусства. Услышать вживую на сцене этот легендарный голос украинские ценители оперы могли более полугода назад, в феврале. И вот снова один из лучших баритонов мира в Киеве! Однако, не только концертное выступление привело в столицу Украины певца. Как нам удалось узнать, Хворостовский снимется в видеоклипе на одно композицию российского продюсера и композитора Игоря Крутого. В качестве режиссера певец и автор выбрали Алана Бадоева – самого востребованного и успешного отечественного клипмейкера. Выяснить подробности будущей работы не представляется возможным, поскольку и Хворостовский и Бадоев хранят на эту тему таинственное молчание. Впрочем, можно заключить, что съемки состоятся в ближайшие дни, а сценарий предусматривает грандиозное визуальное полотно на неоднозначный сюжет. На какой – пока секрет.