Страшный поступок Лолиты поразил публику

Певица Лолита на съемках очередного выпуска программы "Звездный лед" стала, пожалуй, самым ярким гостем. Артистка вообще славится безумными номерами и яркими импровизациями, но на льду позволила себе еще более удивительный поступок. "Ты когда-нибудь стояла на коньках?" - спросил Лолиту Максим Галкин. "Когда худая была", - ответила певица. Но Максим был настроен решительно. "Сейчас ты в прекрасной форме, не хочешь попробовать?" - поинтересовался ведущий шоу у эпатажной звезды. "Эх, как бы мне их не отбросить", - сказала Лолита, но все же спустилась на лед прямо в высоких сапогах на огромных шпильках. Максим Галкин, довольный произведенным эффектом, помчался к Лолите, и парочка начала выделывать замысловатые пируэты. Зрители хохотали от души и забросали странных фигуристов цветами и мягкими игрушками. Подоспел и партнер Насти Задорожной Сергей Славнов. Он подхватил Лолиту на руки и закрутил в высокой поддержке. Когда Лолита перестала визжать, призналась, что ей было безумно страшно, пишет "Комсомольская правда". Как мы уже писали, еще одним важным событием на шоу стало исключение Яны Рудковской из славных рядов фигуристов. Низкие оценки поставил ей и спутник жизни Евгений Плющенко, и Николай Фоменко. "Мне не понравилось ни как каталась Яна, ни как катался Руслан, - жестко сказал Плющенко. - Поехали домой тренироваться и планировать детей!" "На этой неделе она очень сильно болела", - пытался сказать свое слово партнер Рудковской Руслан Гончаров. "Ой, мы тут все болеем, - сообщил Николай Цискаридзе. - Не представляете, как тяжело сидеть в жюри! Палец отваливается на кнопки нажимать". "А у меня вообще вчера была температура, - добавил Николай Фоменко. - И рука болела". "И хоть у меня болит язык, надо комментировать", - вмешался Дмитрий Губерниев. Словом, остаться на шоу у Яны не было никаких шансов. Зато Дима Билан может выйти в финал и, возможно, даже стать победителем "Звездного льда". Все данные для этого у парня есть.