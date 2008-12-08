Брэд Питт оплатил Джоли курсы по управлению гневом

Таким образом актер пытается утихомирить буйный нрав возлюбленной, которая в порыве гнева не раз бросалась в Питта (Brad Pitt) ножами. Брэд всерьез опасается, что однажды это метание ножей может попросту выйти из под контроля. Он надеется, что его подарок несколько успокоит Анджелину (Angelina Jolie). Вообще Джоли славится своим темпераментом. Она и ранее признавала, что может бросить подвернувшийся под руку предмет в зазевавшегося возлюбленного, если сильно разозлится. В отношениях с Брэдом Энджи, как видно, перешла от безобидных вазочек к серьезным колюще-режущим предметам, сообщает Showbiz Media. Метать ножи актриса научилась на съемках фильма «Лара Крофт – расхитительница гробниц» (Lara Croft – Tomb Raider), и похоже, втянулась в это занятие. Брэд даже шутит, что в присутствии Анджелины ему не обойтись без бронежилета. В итоге, к таким радикальным мерам пара, конечно, не стала прибегать. Зато Энджи предстоит пройти курс управления гневом: расслабить, помедитировать и забыть про ножи.