Хайди Клум ходит перед родными голышом

Знаменитая супермодель Хайди Клум (Heidi Klum) призналась, что совершенно спокойно ходит голышом перед своим мужем певцом Силом (Seal) и тремя детьми. Недавно Хайди снялась в откровенной фотосессии для Victoria’s Secret. На ней были только тонкое нижнее белье и пара легких ангельских крыльев, сообщает Showbiz Media. Клум считает, что в демонстрации своего тела нет ничего особенного. В Германии, откуда родом супермодель, люди довольно спокойно относятся к обнаженке, и, не стесняясь, ходят раздетыми перед своими детьми. Вот Хайди и решила привнести эту добрую традицию в Штаты.