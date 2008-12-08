Верка Сердючка лишилась работы

Поговаривают, что Верка Сердючка осталась без работы. Россия, которая раньше плясала под ее хиты, теперь «на порог» ее не пустит: больно приелся россиянам ее репертуар. Контракт, который певица подписала с американской компанией на миллион долларов, также был расторгнут. Сердючка должна была сняться в новой голливудской картине. Одна американская компания, которая является подразделением Warner Brothers Entertainment, прислала певице сценарий фильма и макет контракта, в котором указывалась денежная сумма в размере… один миллион долларов. Только вот все мечты были разрушены из-за расторгнутого контракта. "Контракт не был подписан, - прокомментировал Дням.Ру Игорь Клинков, директор Верки Сердючки. - Поэтому мы не принимаем участия. Переговоры, которые велись, ни к чему не пришли. Бывает так". Единственным заработком певицы по-прежнему остается пение, если конечно украинский народ захочет слушать "Все будет хорошо". Исключительно на Украине она сможет еще что-то заработать: Россия и Америка закрыли перед ней свои двери